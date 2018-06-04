Опять непогода: на Среднем Урале ожидаются грозы с сильным ветром

В ближайшие дни снова ухудшится погода. По прогнозу метеорологов, в отдельных районах Свердловской области пройдут грозы и ливни, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В региональном управлении МЧС сообщают о возможных обрывах линий связи и электропередачи. Сильный ветер может снести деревья и слабозакрепленные конструкции. Штормовое предупреждение передано всем муниципалитетам и профильным ведомствам.

На время непогоды свердловчанам рекомендуется не ходить в туристические походы в лес и на водоемы, по возможности отложить прогулки и поездки, ограничить работу на открытом воздухе и высоте. В грозу не следует пользоваться электроприборами и мобильными телефонами. Если сильный ветер застал на улице, нельзя прятаться под деревьями, стоять у легких построек, мостов, рекламных щитов и ЛЭП. Автомобилистам спасатели советуют переждать грозу и ливень в придорожном кафе или на заправке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

Дипломаты сыграли в гольф под снегом. / Травмированного в метро мальчика ждет операция, по факту ЧП проверят летний лагерь при гимназии №39. / Администрация Екатеринбурга подарила РПЦ четыре здания на Шарташе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»