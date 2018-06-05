УрФУ стал четвертым в рейтинге вузов по брендам

Уральский федеральный университет занял 14-е место в национальном рейтинге вузов. При этом по бренду университет стал четвертым в России.

Опубликованы результаты IX ежегодного Национального рейтинга университетов группы «Интерфакс» по итогам 2017/2018 учебного года. Деятельность вузов оценивалась по 1000-бальной шкале по шести направлениям: образование, исследования, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, инновации и бренд университета. По каждому направлению выводится также отдельный частный рейтинг. По итогам опубликованного рейтинга в тройку лучших вошли МГУ, МИФИ и МФТИ. В первую десятку также попали СПбГУ, ВШЭ, НГУ (Новосибирский национальный исследовательский государственный университет), два томских университета (Томский национальный исследовательский государственный университет и Томский национальный исследовательский политехнический университет), университет ИТМО и РУДН.

Уральский федеральный университет в рейтинге набрал 670 баллов и разделил 14 место с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Годом ранее УрФУ с 604 баллами был на 15-м месте. «Ближайшие несколько дней в академическом сообществе уже окрестили неделей рейтингов. В национальном рейтинге группы «Интерфакс» мы сохранили высокую позицию, демонстрируя рост по ряду очень важных показателей, среди которых бренд, определяющий нашу известность в исследовательских кругах в России и за рубежом», – прокомментировал ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По мнению главы вуза, УрФУ удалось сохранить высокие позиции по показателю исследований, интернационализации и социализации за счет расширения числа международных партнеров, увеличения доли иностранных студентов, преподавателей и ученых, числа программ на иностранных языках.

В частном рейтинге по бренду уральский вуз стал четвертым, уступив только МГУ, СПбГУ и ВШЭ. В рейтинге интернационализации вуз расположился на 13 месте, социализации – на 14 месте. В рейтинге исследований УрФУ находится на 15 месте и делит его со ВШЭ. По инновациям и образованию вуз занял только 33 место. Во всех частных рейтингах УрФУ занимает высшие строчки среди вузов Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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