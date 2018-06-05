Бывший оппозиционер может возглавить новую государственную структуру

Депутат заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер может возглавить областную структуру по управлению жилым фондом, подготовка к созданию которой сейчас идёт в Свердловской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании заксобрания после доклада губернатора Евгения Куйвашева Вегнер спросил, когда глава региона сможет уделить ему время для личной беседы. Потом депутат пояснил корреспонденту агентства, что речь пойдёт об итогах его поездки в Москву, где он изучал опыт работы ГБУ «Жилищник» – государственного учреждения, которое занимается управлением многоквартирными домами.

По словам Вегнера, этот опыт показал свою эффективность, и в Свердловской области имеет смысл его повторить, так как многие частные УК себя дискредитировали. На вопрос, может ли он в перспективе возглавить такое учреждение, когда оно появится, Вегнер ответил: «Это будет решать губернатор, но мне было бы интересно создать предприятие с нуля и раскрутить его».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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