На Урале коммунальщики заплатят за проблемы с психикой ребенка, который упал в выгребную яму

В уральском поселке Пышма семилетний ребенок упал в выгребную яму. Мальчик после этого стал плохо спать, начал заикаться. Суд обязал коммунальщиков заплатить за пошатнувшееся психическое здоровье ребенка – компенсация составит 50 тысяч рублей.

Семилетний мальчик в июле прошлого года в Пышме на улице Комсомольской упал в выгребную яму. В больнице серьезных физических травм не нашли, только ссадины и ушибы. Но после этого ребенок начал бояться темноты, стал плохо спать, появились проблемы с речью. До сих пор мальчик наблюдается у врача-невролога, проходил курс психологической помощи.

После этого ЧП прокурор Пышмы внес главе городского округа представление о нарушении законодательства, по результатам которого директор МУП ПГО «Водоканалсервис» был привлечен к дисциплинарной ответственности. Другой иск был направлен о взыскании с МУП ПГО «Водоканалсервис» компенсации морального вреда – бездействие коммунальщиков привело к печальным последствиям, в иске была указана сумма в 50 тысяч рублей.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, Камышловской районный суд требования удовлетворил, но Водоканалсервис подал апелляцию – по мнению компании, выгребная яма входит в состав имущества многоквартирного дома, поэтому бремя его содержания несет управляющая организация. «Однако, как следует из материалов дела, именно ответчиком были устранены нарушения после падения ребенка в локальную выгребную яму – поддон из деревянных материалов был заменен на оборудованный люк в соответствии с требованиями нормативно-технической документации», – отметили в суде. Решение суда первой инстанции осталось в силе.

Пышминский район, служба информации

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