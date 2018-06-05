В Екатеринбурге взятка в пять тысяч обошлась полицейскому в судимость и потерю работы

Полицейский из Екатеринбурга за пять тысяч рублей решил закрыть глаза на нарушение миграционного законодательства таджиком. Итог оказался печальным и предсказуемым – мужчину уволили и осудили по уголовной статье.

Илья Кунников, инспектор отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу, лейтенант полиции, вечером 18 ноября прошлого года получил от гражданина Таджикистана 5 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «забыть» о составлении протокола на мигранта, который нарушил правила пребывания в стране. Причем задержали сотрудника правоохранительных органов с поличным в служебном автомобиле сразу после получения взятки. Эти факты были доказаны в суде, но бывший полицейский своей вины не признал.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного районного суда Екатеринбурга назначил Илье Кунникову наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Согласно статье с ч. 3 ст. 47 УК РФ Кунникову запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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