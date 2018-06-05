Сотни человек остались без газа в результате аварии в окрестностях Сысерти

Вблизи села Патруши в Сысертском районе случилась авария на газопроводе, в результате которой множество людей остались без газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, повреждение газопровода диаметром 57 мм произошло сегодня около 11:50 в результате ДТП, пострадавших нет. Поврежденный участок газопровода перекрыт. На месте аварии работает бригада аварийно-газовой службы (1 единица техники, 5 человек), оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Пока без газа остаются 84 частных дома и три 16-квартирных. Газ обещают пустить сегодня в 20:00.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 05.06.18

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