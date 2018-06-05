Житель Серова не смог ограбить ювелирный магазин: у него сломался игрушечный пистолет

Курьезное преступление было совершено в городе Серове: злоумышленник не смог ограбить ювелирный магазин, потому что у него сломалось «оружие».

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина 1958 г. р. ворвался в магазин с предметом, похожим на пистолет, и громко сообщил всем присутствующим, что будет совершено ограбление. Для демонстрации серьезности своих намерений он ударил «оружием» по витрине, отчего оно неожиданно разломилось на несколько фрагментов, так как оказалось пластмассовым.

Дежурившие в магазине охранники задержали гражданина и передали прибывшему наряду ОВД. Стражам порядка обвиняемый сообщил, что просто хотел пошутить. Но сыщики юмора не оценили и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбойное нападение, совершенное с угрозой применения насилия». Шутнику грозит до 15 лет колонии.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 05.06.18

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