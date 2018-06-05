На руке татуировка с телефоном мужа: в Верхней Пышме пропала женщина с амнезией (ФОТО)

В окрестностях Верхней Пышмы ищут Веру Николаевну Плотникову 1950 г.р., которая 5 мая ушла из СНТ «Рябинка» в поселке Сагра и пропала.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, женщина страдает потерей памяти, не может сообщить данные о своей личности. В момент безвестного исчезновения она была одета в куртку голубого цвета, юбку в клетку, вязаную шапку розового цвета.
Особые приметы: на кисти левой руки с тыльной стороны татуировка с номером мобильного телефона супруга.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по телефонам: (34368)-3-22-47 или 112.
Верхняя Пышма, служба информации
Верхняя Пышма. Другие новости 05.06.18
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