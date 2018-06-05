Готовь сани летом: Евгению Куйвашеву купят елку за 282 тысячи рублей

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева уже задумались о праздновании Нового года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на портале госзакупок появилось извещение о том, что в резиденцию срочно нужна искусственная елка высотой 7 метров.

«Искусственная ель представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из ствола, диагоналей и горизонталей основания, веток из искусственной хвои. Ствол выполнен из стальной металлической трубы. На трубе ствола должны быть приспособления в виде стальных труб диаметром не менее 10 мм и не более 12 мм, закрепленных электросваркой. Они предназначены для крепления ветвей из искусственной хвои со стволом», – уточняется в документации. Количество ветвей на елке должно быть не менее 280 и не более 300 штук. Елку в резиденции оценили в 282 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации

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