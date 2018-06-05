Пыли будет меньше: на ПНТЗ заменили более 7 тысяч фильтров газоочистных сооружений

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) проведена замена рукавных фильтров газоочистных сооружений. Стоимость проекта составила 20 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, замена такого количества фильтров – более 7 тысяч – позволяет снизить выбросы пыли, минимизировать воздействие производства на окружающую среду.

Фильтры выполнены из инновационных материалов со специальными свойствами ткани, дополнительной пропиткой и укрепляющими нитями, которые обеспечивают более прочную конструкцию и сохраняют прочность на протяжении всего срока эксплуатации. Помимо обновления системы фильтрации предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров.

Выбор производителя фильтров проводился с привлечением «Научно-исследовательского института нетканых материалов».

«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и стремится свести к минимуму нагрузку на экологию. В 2018 году предприятие намерено реализовать ряд общественно значимых мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Бюджет на экологические проекты увеличится на 20%», – рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Рукавные фильтры газоочистных сооружений – элементы фильтрации промышленных газов металлургического производства. Мероприятия по замене газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно. Система газоочистки ПНТЗ позволяет улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве технологических газов, обеспечивая их очистку в соответствии с природоохранными законами Российской РФ и европейскими нормами.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 05.06.18

Будет град и ураганный ветер: МЧС вновь предупреждает о непогоде. / Фарфоровые футболисты, ящерицы и матрешки: чем удивят иностранных болельщиков сувенирные лавки (ФОТО, ВИДЕО). / Готовь сани летом: Евгению Куйвашеву купят елку за 282 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»