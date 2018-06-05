В Екатеринбурге в ДТП попал сотрудник ДПС на байке

В Екатеринбурге попал в аварию сотрудник ГИБДД на мотоцикле. Полицейский сейчас находится в больнице. По словам очевидцев, он гнался за байкером-нарушителем.

Авария произошла сегодня на Уралмаше, близ перекрестка Бакинских Комиссаров и Уральских Рабочих. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что полицейский на мотоцикле гнался за байкером-нарушителем. «Ехал с сиреной, видимо, не пропустили, сначала сирена была, потом звук удара», «Была погоня за мотоциклистом. После того как произошло ДТП, мотоциклист уехал просто», – сообщают в группе «Инцидент-Екатеринбург».

В ГУ МВД по Свердловской области информацию о ДТП подтвердили. «Это правда, такая авария сегодня имела место быть. Представитель ГИБДД находился при исполнении служебных обязанностей, он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В результате ДТП получили механические повреждения три легковых автомобиля, других пострадавших среди участников дорожного движения, по счастью, нет. По данному факту органы внутренних дел проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение», – прокомментировал глава пресс-службы Валерий Горелых. Об обстоятельствах аварии пока в ГУ МВД не сообщают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.18

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