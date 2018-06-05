УГМК открыла производство, которое определит развитие компании (ВИДЕО)

Сегодня на предприятии Уралэлектромедь, которое входит в структуру холдинга УГМКпредприятие, запустили вторую очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тысяч тонн медных катодов в год. Вместе с первой очередью мощности по производству безосновных катодов составят до 320 тысяч тонн в год. Важно отметить, что объем вложений в новый цех составил 4,3 млрд рублей, это один из крупнейших проектов промышленного сектора уральского региона.

Отметим, что концептуальное проектирование нового цеха выполнила финская компания OUTOTEC, а рабочее – ОАО «Уралмеханобр», которое входит в научную группу УМГК. Строительство было начато четыре года назад, в 2014-м, а уже сейчас компания планирует приступить к подготовке строительной площадки для третьей очереди.

Электролиз и роботы

На церемонии открытия присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и другие почетные гости. В память о запуске они оставили подписи на только что изготовленном медном катоде. «Без реализации подобных проектов невозможно говорить о модернизации и конкурентоспособности отечественной промышленности. Отрадно, что на этом предприятие не остановится и приступит к строительству третьей очереди цеха электролиза меди, что позволит говорить о полной модернизации медерафинировочных мощностей», – отметил г-н Куйвашев.

Гендиректор УГМК подчеркнул, в свою очередь, что цех оснащен с учетом последних достижений и технологий в электрорафинировании меди.

«Сегодня мы открыли по-настоящему современное производство, которое во многом определит развитие головного предприятия Уральской горно-металлургической компании. Большое спасибо строителям, подрядчикам и проектантам, которые справились с этой непростой задачей. Это позволяет «Уралэлектромеди» выйти на следующий уровень организации, культуры производства и безопасности труда», – сказал Андрей Козицын.

В новом цеху внедрена безосновная технология производства медных катодов, которая широко применяется в мировой практике – вместо медных основ используются листы из нержавеющей стали. Сам электролиз проходит в бельгийских полимербетонных ваннах, а для обработки электродов установлены два австрийских технологических крана KUNZ грузоподъемностью 28 тонн. Во второй очереди цеха использовано функциональное фильтровальное оборудование, для исключения электрохимической коррозии все трубопроводы полимерные. Кроме того, в цехе используется роботизированная техника, которая позволяет существенно увеличить производительность труда. Из-за высокого уровня автоматизации управление работой в обеих очередях идет из одного операторского пункта, но совсем без людей здесь не обойтись – во второй очереди будут занято 68 сотрудников.

Добавим, что высокое качество продукции «Уралэлектромеди» подтверждено на самом высоком уровне. Медным катодам присвоен статус Good delivery («надежная поставка») Лондонской биржи металлов.

Екатеринбург, служба информации

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