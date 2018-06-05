Прокуратура добилась отставки депутата гордумы Асбеста за сокрытие сведений об имуществе жены

Городской суд Асбеста сегодня досрочно прекратил полномочия депутата думы Малышевского городского округа от партии «Справедливая Россия» Михаила Кудрявцева за недостоверные сведения в декларации. Избранник не указал информацию о земельном участке, который фактически находился в пользовании его супруги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, нарушения были обнаружены в ходе проверки поданных справок о доходах и имуществе депутатов. В адрес председателя городской думы было внесено представление с требованием отправить в отставку проштрафившегося избранника, однако дума сохранила его мандат.

Прокурор Асбеста оспорил решение думы в суде. Сегодня административный иск надзорного органа был рассмотрен, и суд постановил прекратить полномочия депутата-нарушителя. Решение суда не вступило в законную силу.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 05.06.18

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