Екатеринбуржцам рассказали, куда посылать интуристов с вопросами

Жителям Екатеринбурга, которые не владеют иностранными языками, рассказали, куда отправлять заблудившихся туристов.

«Они будут теряться, спрашивать дорогу до площади 1905 года и парка Маяковского, где можно поесть и «У вас всегда тут так холодно?». А еще, возможно, и не на русском языке... Специально для гостей чемпионата мира по футболу работает мультиязычный колл-центр, и, встретив беспомощного иностранца (или русского потеряшку), вы можете поделиться спасительным телефоном: +7 (343) 304-30-00», – сообщают в соцсетях.

Отмечается, что колл-центр уже работает. Дозвониться туда можно будет до 16 июля. Линия круглосуточная.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

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