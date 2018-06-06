В честь дня рождения Пушкина катают на трамвае и устраивают дуэль (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге отмечают День рождения самого известного русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого на трамваях прокатился его двойник, а в Литквартале устроят дуэль без шпаг и прогулки с поэтом.

Александру Сергеевичу сегодня исполнилось бы 219 лет. В Екатеринбурге его день рождения отмечают с размахом с 2000 года. Традиционно гуляния проходят у памятника поэту в Литквартале. Подготовка началась еще вчера: Александр Сергеевич в компании светских дам прокатился на трамвае по проспекту Ленина, декламируя стихи и приглашая гостей на свой праздник.

Основные торжества проходят сегодня. С утра в Литквартале ждут детей и родителей. Актеры театров города показывают сказки по Пушкину, читают стихи. Дети могут поучаствовать в сценических мероприятиях или нарисовать героев любимых произведений.

Утром прошла акция от Ассоциации уральских писателей – «Бессмертный полк русской литературы» – с портретами писателей и поэтов выстроились у памятника деятели культуры Урала.

На день рождения еще можно успеть. В 16:00 на площади у памятника А.С. Пушкина пройдет поэтический батл-дуэль, где раскроются любовные истории поэта, драмы и интриги. Современные екатеринбургские поэты в стиле рэп будут состязаться в чтении любовных стихов Пушкина под присмотром самого поэта, рассказали РИА «Новый День» в управлении культуры города.

Затем начнется Пушкинский вечер. Так, можно будет пройтись с Пушкиным под ручку, в то время как поэт читает стихи. Гостей сопроводят дамы и кавалеры пушкинской эпохи.

С 17:00 до 20:00 запланированы бальные танцы и концерт в «ракушке». На летней эстраде парка Литературного квартала откроется «свободный микрофон»: все желающие смогут читать стихи А.С. Пушкина. А клуб исторических танцев Pas de Cote создаст и поддержит атмосферу балов, интриг, светской жизни золотого века. Для всех гостей на площадке перед сценой пройдет мастер-класс по бальным танцам XIX века.

Отметим, что памятник Пушкину открылся в Екатеринбурге в 1999 году к 200-летию поэта. Автором его выступил скульптор Геворг Геворкян. Создан монумент на народные деньги, он представляет собой нестандартное прочтение образа Пушкина – поэт изображен в момент вдохновения, босой, в длинной мужской ночной сорочке, в небрежно накинутом плаще-крылатке.

Литературный квартал находится на улице Пролетарской и является единственной в России исторически сохраненной улицей, связанной с жизнью и творчеством уральских писателей XIX – XX веков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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