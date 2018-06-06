Суд поддержал жильцов, соседка которых самовольно построила двухэтажную квартиру

Свердловский облсуд встал на сторону ТСЖ, которое обвинило свою соседку в самовольном захвате верхнего технического этажа в 10-этажном доме на улице Самолетной.

Как рассказали РИА «Новый День» в облсуде, хозяйка квартиры на 10 этаже решила увеличить свою жилплощадь за счет самого верхнего, технического этажа дома. Она переделала свою квартиру в двухуровневую, демонтировав часть перекрытия, построив лестницу на второй этаж и разместив на техническом этаже санузел и жилые комнаты общей площадью 83 кв.м. Эти работы были выполнены без согласования с владельцами других квартир, чем они остались крайне недовольны.

ТСЖ «Самолетная, 1» подало иск в Чкаловский райсуд, в котором просило обязать соседку привести технический этаж в прежний вид. Суд удовлетворил требования истца, обязав женщину в течение месяца вынести с технического этажа свое имущество, убрать проведенные электрические сети, батареи, трубы, восстановить первозданный облик фасада и окон. Суд первой инстанции также указал, что каждый собственник квартиры имеет право на долю общедомового имущества, к которому относятся плиты перекрытия, а также технические этажи. Распоряжение общим имуществом производится по соглашению всех участников. Для реконструкции помещения, влекущего уменьшение общего имущества, необходимо получение согласия всех собственников.

Ответчица не согласилась с таким решением и обжаловала его в Свердловском областном суде, однако судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно разрешил возникший спор.

Екатеринбург, служба информации

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