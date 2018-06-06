Uber – все. Таксистам Екатеринбурга велели пересаживаться на «Яндекс»

Екатеринбургские таксисты с завтрашнего дня перестают пользоваться платформой Uber.Drive, передает корреспондент «Нового Дня». Вместо этого им предложено скачать аналогичное приложение, разработанное «Яндексом». При этом пользователи приложения Uber по-прежнему смогут вызывать машину через него, а вот водители будут получать заказы уже в яндексовском «Таксометре».

Напомним, минувшей зимой российское подразделение Uber было продано «Яндексу». Сделка по объединению была закрыта в феврале этого года. В новой компании около 59,3% принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, а 3,8% – сотрудникам. Оба сервиса к тому моменту инвестировали в объединенный проект 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.06.18

Депутата, сменившего Карапетяна, представят 26 июня – имя уже известно. / ФАС не хочет идти на поводу у недовольных граждан – их жалобы на госзакупки понизили в статусе. / Суд поддержал жильцов, соседка которых самовольно построила двухэтажную квартиру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»