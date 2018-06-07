В Сухом Логу эвакуировали общежитие из-за пожара

В Сухом Логу загорелась комната в общежитии, из-за пожара эвакуировали всех жильцов дома.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошел накануне около шести часов вечера в общежитии на улице Пушкинской. На тушение отправили 5 машин и 9 человек личного состава. Как оказалось, горели вещи в комнате площадью 10 квадратных метров.

Пожарные по лестницам вывели 30 человек. Открытое горение ликвидировали в 18:21, ближе к восьми вечера спасатели закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается.

Сухой Лог, служба информации

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