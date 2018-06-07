В Свердловской области с ЕГЭ по русскому языку удалили шестерых выпускников

Накануне школьные выпускники сдавали самый массовый экзамен в рамках итоговой аттестации – ЕГЭ по русскому языку. В Свердловской области для участия в нем зарегистрировались 17 983 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства образования, в ходе сдачи экзамена из аудитории были удалены шестеро выпускников: трое не сдали мобильные телефоны, еще трое пытались воспользоваться шпаргалками. В министерстве напомнили, что за проведением ЕГЭ следили общественные наблюдатели, а во всех 195 экзаменационных пунктах использовалось видеонаблюдение.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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