Все в парк! Куйвашев отправил депутатов Госдумы встречаться с народом на свежем воздухе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список общественных мест, где депутаты Государственной думы и заксобрания могут встречаться со своими избирателями. Среди них преобладают парки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в списке указано 110 территорий на свежем воздухе – парков, скверов и площадей. Например, в Екатеринбурге депутаты могут назначить народу свидание в сквере на площади Обороны, в Основинском парке, в парке на улице Чкалова, в парке XXII Партсъезда; в Нижнем Тагиле – в сквере у памятника Никите Демидову, в Первоуральске – у памятника ветеранам войн.

В отдельном перечне указаны 62 помещения в зданиях, которые депутаты также вправе использовать для встреч. Главным образом, это здания техникумов и колледжей. В Екатеринбурге, например, это коллеж имени Ползунова и колледж транспортного строительства.

Чтобы провести встречу, депутат должен написать заявку в Министерство общественной безопасности Свердловской области не больше чем за 15 и не меньше чем за 10 дней до предполагаемой встречи.

Екатеринбург, служба информации

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