Мост у УралНИИсхоза на месяц закроют на ремонт

Дорожные службы с 8 июня по 6 июля 2018 года закроют движение транспорта по мосту у УралНИИсхоза: объект нуждается в срочном ремонте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, мост на транспортной развязке «УралНИИсхоз» построен в 1973 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Обследование показало, что конструктивные элементы и покрытие моста так изношены, что движение по нему стало опасным. Поэтому в ближайшее время на путепроводе начнутся ремонтные работы, в том числе замена деформационных швов, выравнивающего, гидроизоляционного, защитного слоев и асфальтобетонного покрытия сооружения.

Работы пройдут с 8 июня по 6 июля 2018 года. В это время движение транспорта по мосту в районе УралНИИсхоза, от улицы Главной до 21 километра Сибирского тракта, будет закрыто (8 июня будут ограничения движения, а с 10 – полное закрытие).

Во время ремонта предусмотрены альтернативные маршруты в поселок Исток через железнодорожную станцию «Глубокое» и через поселок Косулино (Свердлова – Ленина – Тюменский тракт). Автобусный маршрут № 45 «Восточная – поселок Исток», при движении от конечного пункта «Восточная», а также маршрут № 29 «Поселок Исток – станция Кольцово», с 8 июня будут укорочены до 21 километра Сибирского тракта.

С 10 июня ЕМУП «МОАП» запустит временный автобусный маршрут № 45а «Высоцкого – поселок Исток», который будет курсировать по улицам: Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – дублер Сибирского тракта – Тюменский тракт – разворот в районе Дуброво – Тюменский тракт – Главная – Механизаторов. Интервал его движения – не более 20 минут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

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