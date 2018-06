«Это отголоски дела Белых»: арест отеля Hilton в Екатеринбурге может стоить лицензии латвийскому банку

У екатеринбургского четырехзвездочника DoubleTree by Hilton, успевшего войти в рейтинг лучших отелей Европы, оказалась очень непростая судьба. За неполные три года с момента открытия здание арестовано уже дважды и все это может обернуться расследованиями в отношении деловых партнеров бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, уже приговоренного за получение взятки к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 млн рублей. Подробности – в материале «Нового Дня».

В своем мартовском выпуске американский журнал U.S. News & World Report в преддверии чемпионата мира по футболу обновил ежегодный рейтинг европейских отелей, включив в него екатеринбургские Hyatt Regency, Ramada Hotel and Spa и построенный на церковной земле DoubleTree by Hilton на проспекте Ленина. Однако если с рекомендациями экспертов, отзывами постояльцев и заслуженными наградами у Hilton все прекрасно, то в юридической плоскости все наоборот.

Начнем с того, что развитием сети отелей известного мирового бренда в России занималась семья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Первая после Москвы гостиница Hilton Garden Inn открылась в Перми в 2008 году, а в 2014-м второй (уже «губернаторский») Hilton появился в Кирове. Оба построены ООО «Бизнес-Контакт» (по данным сервиса «КоммерсантЪ Картотека», стопроцентные собственники – поочередно – Никита и Элла Белых) и находились под управлением ООО «БС Хоспиталити Менеджмент», учрежденного тем же «Бизнес-Контактом».

Застройщиком екатеринбургского долгостроя DoubleTree by Hilton, возведенного вместо планировавшейся православной гостиницы за храмом Иннокентия Московского, выступало ООО «Альфа» под личным контролем делового партнера Никита Белых Сергея Сташкова из УК «БС Хоспиталити Менеджмент». В свою очередь, сама «Альфа» связана и с управляющей отелями компанией ООО «БС Хоспиталити Менеджмент» через Татьяну Слюсаренко, числившуюся в числе учредителей обеих компаний и продавшую «Альфу» киприотам в 2015 году – в год открытия екатеринбургского Hilton.

Любопытно, что во время губернаторства Никиты Белых под строительство Hilton в Кирове в состав совладельцев УК «БС Хоспиталити Менеджмент» вошел главный инвестор проекта латвийский банкир владелец Norvik Banka Григорий Гусельников. Он же в 2015 году приобрел один из перспективных кировских банков «Вятка Банк» – тот самый, что кредитовал ООО «Альфа» для строительства Hilton в Екатеринбурге. Сейчас латвийская «дочка», работающая под брендом «Норвик Банк» пытается обанкротить екатеринбургских строителей и одновременно провернуть управляемое банкротство «Альфы», чтобы замести следы сомнительных валютных операций (неоднократные штрафы за непредоставление документов в рамках проверок соблюдения валютного законодательства).

Как отмечено выше, за неполные три года здание отеля сети с мировым именем арестовывали уже дважды. Первая санкция наложена Пермским арбитражным судом по иску ООО «Гардиан» к «Альфе» за долг в 18 млн руб. по оплате прокладки инженерных коммуникаций. В январе нынешнего года уже Свердловский арбитражный суд наложил запрет на регистрационные действия со зданием отеля по иску екатеринбургского подрядчика «Стайм Урал», подавшего на банкротство «Альфы» по поводу долга в 44 млн руб. за неоплаченные с 2015 года строительные работы.

По оценкам директора «Стайм Урал» Андрея Сыромятникова, более 200 млн руб. из первого транша «Вятка Банка» (который впоследствии стал частью «Норвик Банка»), отправленного ООО «Альфа», сразу же «уплыли» в кипрский офшор. «Из-за перебоев с деньгами стройку постоянно лихорадило, – говорит Сыромятников. – Только по нашему контракту задолженность «Альфы» систематически составляла порядка десятка миллионов и, по сути, это мы за них профинансировали стройку. Точно так же они поступали и с другими подрядчиками».

Для завершения строительства отеля деловой партнер Никиты Белых и с 2015 года единоличный владелец УК «БС Хоспиталити Менеджмент» Сергей Сташков предложил «Стайму» взять под свое поручительство кредит на 30 млн руб. в «Норвик Банке» (тогда еще «Вятка»). В то же время «Альфа» продолжала наращивать свою задолженность, в связи с чем Сыромятников подал заявление о банкротстве, и Свердловский арбитражный суд ввел в отношении «дочки» кипрского офшора процедуру внешнего управления.

В лучших традициях стратегии управляемого банкротства в реестр кредиторов «Альфы» лично включился владелец Norvik Banka и друг Никиты Белых Григорий Гусельников, через кипрский офшор «Севилкаст Косанлтинг Лимитед», с требованием в 803 миллиона рублей (причем судебный представитель «Севилкаста» Батаев проговорился в зале суда, что «Севилкаст» и второй офшор «Брокара Лимитед» (владелец «Альфы») использовались, чтобы обойти санкции. Общая сумма требований кредиторов сразу подскочила с изначальных 44 миллионов более чем на миллиард. Одновременно «Норвик Банк» подал встречный иск о банкротстве «Стайма» за непогашенный кредит.

«В то же время единственный актив «Стайм Урал» – это дебиторская задолженность «Альфы», взысканию которой препятствует сам «Норвик Банк», пытающийся «размыть» в свою пользу реестр требований кредиторов. Директор этого юрлица господин Углов, по всей вероятности, лишь номинальный директор. Его подпись на судебных документах выполнена другим лицом, а управляемая им фирма, судя по банковским выпискам, занималась не столько строительством отеля, сколько выдачей частных займов. По формальным признакам ООО «Альфа» в конечном итоге является «дочкой» самого «Норвик Банка», что грозит ему отзывом лицензии, поскольку финансирование кредитно-финансовыми учреждениями своих дочерних обществ запрещено российским законодательством», – пояснила внешний управляющий «Альфы» Наталья Лаврентьева.

Естественно, что реальные руководители «Альфы» (в которой за время строительства Hilton сменилось около пяти номинальных директоров) вопреки решению суда препятствуют передаче внешнему управляющему документов общества, в числе которых могут содержаться доказательства нарушения валютного и налогового законодательства.

Генеральный менеджер DoubleTree Ольга Исаева уточнила в беседе с корреспондентом РИА «Новый День», что ранее управлявшая отелем УК «БС Хоспиталити Менеджмент» сменится: «Меняются управляющая компания и собственники отеля. Как только будет готов пресс-релиз, мы об этом сообщим». Однако юрист сети Hilton Оксана Пономарева анонс о смене владельцев Исаевой опровергла, заявив, что информация не соответствует действительности, добавив при этом, что «никакого скандала вокруг здания нет и быть не может». «Это обычные предпринимательские отношения, когда хозяйствующие субъекты спорят. Бывает, что накладываются обеспечительные меры, бывает, что они снимаются. Вы раздуваете скандал на ровном месте», – сказала Пономарева.

В свою очередь инициировавшая арест здания отеля Наталья Лаврентьева намерена сорвать корпоративную вуаль и взыскать долг «Альфы» перед «Стайм Урал» с ее с бенефициаров. «В частности есть подозрения, что документы задействованных в судебной тяжбе юрлиц (за исключением налоговой инспекции и мэрии Екатеринбурга) отправляются с одного IP-адреса, что лишний раз подтверждает их аффилированность между собой. По крайней мере, электронная почта от представителя ООО «Альфа» Оксаны Пономаревой приходит с домена УК «БС Хоспиталити Менеджмент». Я направила запросы в банки, в которых у «Альфы» открыты расчетные счета, с требованиями представить информацию с каких IP-адресов осуществлялось управление расчетными счетами застройщика проблемного отеля Hilton. C аналогичными требованиями выступил и Свердловский арбитражный суд. Учитывая, что ключевые участники строительства отелей связаны деловыми и личными отношениями с Никитой Белых, история с Hilton может дать повод для новых уголовных расследований», – пояснила Наталья Лаврентьева.

Екатеринбург, Александр Никифоров

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

