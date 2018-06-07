Гряземесы и цветочки в покрышках vs клумбы и зеленые дорожки: как сделать и сохранить европейский двор в Екатеринбурге (ФОТО)

Городские дворы во многом похожи: пара качелей, песочница, трава на обочине, которую принято называть газоном. В лучшем случае на нем никто не паркуется, но дворы плотно заставлены машинами. Незакрепленный слой земли – источник постоянной грязи, свою лепту вносят мусорные баки. За красоту отвечает ЖКХ-арт: клумбы из покрышек, скворечники из пластиковых бутылок. Субботники восстановить чистоту помогают, но ненадолго, а общая атмосфера вообще не меняется. Однако дворы могут быть и другими: с газонами под георешетками, площадками для детей и для взрослых, вообще без мусора, зато с розариями, даже в условиях Урала. РИА «Новый День» разбирался, как сделать двор европейского образца и как его сохранить.

«Правильное» благоустройство: двор для людей

Управляющие компании в целом должны заниматься эксплуатацией жилого фонда, обеспечивать текущий ремонт, работу лифтов, следить за водоснабжением и водоотведением, состоянием дорог в пределах своего участка, пожаробезопасностью и т.д. Есть допуслуги, которые УК оказывать не обязана, но может, – например, видеонаблюдение, озеленение территории, вывоз снега. УК не сами решают, что им делать, – за определенные виды работ должны проголосовать собственники. Однако вид двора во многом зависит не только от перечня выполненных работ, но и от их качества.

Как рассказал директор УК «Брусника. Управление домами» Александр Строкач, очень важное для благоустройства и комфортного двора решение компании – отсутствие автомобилей во дворах. «У нас во всех проектах закрытые дворы, то есть внутри только пешеходные зоны, машинам въезд закрыт. Парковки или в подземном паркинге, или снаружи, за дворовой территорией. Проезд открыт только для машин экстренных служб – пожарной, скорой помощи», – прокомментировал директор УК. Открывать двор для заезда «газелей», грузовиков тоже нет смысла – все желающие могут взять у управляющего огромную тележку и довезти любую технику или мебель до квартиры. Таким образом, двор остается только для людей. Родители в таком закрытом дворе могут не бояться отпускать детей на прогулку. К тому же в темное время суток обязательно включаются фонари: подсветка фасадов, деревьев и трехуровневое освещение в домах работают с астрономического датчика. То есть датчик понимает геопозицию и по ней распознает, когда начинает темнеть и пора включаться.

Организовано несколько детских площадок – с турниками, скалодромами для малышей, батутом. Игрушки дети могут оставлять прямо на площадке, дворы закрытые. Для взрослых есть корт, площадка для баскетбола.

Еще один принцип – никакого летающего мусора. Проблема для Екатеринбурга типичная, почему-то большинство УК предпочитают ставить открытые баки. В «Бруснике» решили не только закрыть источник мусора и запаха обычной крышкой, но и подумали о том, чтобы контейнерная площадка выглядела цивилизованно. «У нас стоят заглубленные контейнеры. Это цилиндр, который располагается под землей, в нем находится тканевый мешок. Вывоз мусора прост: подъезжает машина, вынимает мешок, удаляет содержимое в кузов, мешок возвращает. Все чисто и аккуратно. Ни запаха, ни птиц, ни мусора рассыпанного, ни грызунов и прочих вредителей быть не может. Контейнеры на нашей территории, но не внутри двора», – рассказал Александр Строкач.

Уборка в домах идет ежедневно вместо привычных для многих трех раз в неделю. В «Бруснике» решили у каждого дома сделать двухступенчатую грязезащиту – по сути, прорезиненный коврик с крупными ячейками до входа и коврик после входа. Это помогает остановить распространение грязи по подъезду. Зимой убирается снег, прописаны точки его складирования, а с обледенением дорог борется дворник. А там, где чисто и опрятно, мусорят меньше – лифты и стены остаются без «наскальной живописи», окурки не улетают в окно, пакеты с отходами не выставляются за дверь.

В «Бруснике» не поддерживают принцип «кинули газон – готово озеленение». Будущий облик квартала закладывается застройщиком. Проектированием улиц и благоустройства двора занимаются профильные специалисты в компании, ландшафтные архитекторы. Создается эскизный проект, мастер-план, где прописано, какие растения закупать, в каком объеме, что с чем должно соседствовать, подбираются подрядчики, которые воплощают в жизнь запланированное. Затем, уже на этапе готового жилья, подключается управляющая компания. К примеру, сейчас в жилом комплексе «Каменный ручей» к лету подготовлен газон, грунт под которым укреплен георешеткой. Открытые участки земли – источник пыли и грязи, здесь это поняли и грунт закрыли. Вся земля присыпается мульчей – корой деревьев, что предотвращает выветривание почвы, рост сорняков. Также благоустройство – разноуровневое, во дворе растут не только деревья, но и кустарники, многолетние цветы, злаковые травы. В благоустройстве используются – мискантус, кизильник, можжевельник, горная сосна. Посажены деревья – пока они стоят в ограждениях, специалисты германского питомника, где закупались саженцы, дали рекомендацию три года поддерживать молодые растения, к следующему году ограду можно будет убирать. Организованы места для клумб, в «Бруснике» научились выращивать розы в уральском климате.

Работа УК: от управляющего до садовника

В «Бруснике» отмечают: одно дело создать сады, привезти из немецких питомников посадочный материал или поставить датские детские площадки, другое дело – ухаживать за всем этим. Зеленый двор за сезон можно превратить в выжженную землю, и деньги, которые потратил застройщик, просто уйдут в никуда. «У нас единая культура с застройщиком, мы пытаемся сохранить ту эстетику, которая была запроектирована и построена», – отмечает директор УК.

В «Бруснике. Управление домами» действует европейская структура УК. Директору компании подчиняются управляющие микрорайоном, они есть в каждом квартале. В каждом проекте «Брусники» есть свой офис УК, куда можно прийти с предложениями, претензиями – специалист клиентской службы находится там же, где живут люди. Кроме того, что можно прийти к нему лично, свои пожелания и вопросы жильцы могут отправить через мобильное приложение, соцсети, личный кабинет. Кстати, его же можно попросить забирать почту на время отпуска или передать игрушки ребенку. В обязанности такого сотрудника входит не только принимать заявки, но и быть в курсе того, что происходит в домах, предупреждать какие-то критические ситуации. К примеру, жители не должны жаловаться на скрипящие качели – сотрудники УК проверяют малые архитектурные формы и устраняют причины будущих проблем.

В каждом квартале есть техническая служба – сантехники, электрики, слаботочники (занимаются видеонаблюдением, домофонами), мастера по благоустройству и озеленению. Эти специалисты – люди с высшим образованием, ученые-агрономы, они организуют и поддерживают концепцию озеленения, которая была разработана при строительстве домов. Ну а непосредственно «на земле» работают садовники, озеленители – занимаются прополкой, подрезкой, подкармливанием растений. Конечно, дворники и уборщицы есть в каждом квартале.

Двор и чувство собственности. Зачем нужно добрососедство

Впрочем, в УК признают, что ни садовника, ни дворника для создания комфортного двора не достаточно. Важно, чтобы люди сами любили свой дом и берегли его. Год назад некто повадился воровать цветы, высаженные на улице вдоль квартала «Новаторов» (Уралмаш). Выкапывали целыми мешками. Садовник был в шоке, а жители начали устраивать засады – эстетическая составляющая родного дома оказалась очень важна. Работа охраны дома и бдительность жителей в конце концов победили – флористы-браконьеры исчезли. В «Бруснике» говорят: это сработали принципы добрососедства.

«Мы на этапе заселения проводим анкетирование, обсуждаем все возникшие вопросы о квартирах, благоустройстве. Снимаем все вопросы, которые могли быть, – от заключения договора до заселения. И знакомимся, конечно. Обсуждаем вопросы, интересные всем, утверждаем положение по проживанию, например, у нас по соглашению жильцов прописаны часы детского сна – с 14 до 16. Если кто-то будет шуметь или делать ремонт, то к ним поднимется охранник и попросит вести себя потише. Конечно, законных оснований у него требовать тишины в эти часы нет, но люди соглашаются. Потому что такие правила приняли все, если это общепринято, то это работает в большинстве случаев», – рассказал директор управляющей компании.

В «Бруснике» решили, что принципы добрососедства – это то, что должно стать нормой. А потому организуются конкурсы, совместные праздники. «Запустили анкетирование, определили группу, проводим мероприятия, проводим их третий год. У нас есть целый план, он определяется на год и дается жителям, чтоб они могли поучаствовать. То есть люди могут не только смотреть, но и участвовать.

В прошлом году в «Каменном ручье» попробовали провести в субботу утром зарядку. Всем понравилось, пару раз в таком формате провели – а потом сделали субботнюю утреннюю зарядку, которую проводит фитнес-тренер», – говорит руководитель УК.

В «Бруснике» пытаются подключать коммерсантов – к примеру, по соседству есть пиццерия, теперь запланирован мастер-класс по приготовлению пиццы для детей. Другой пример: у домохозяек все популярнее становится рукоделие. На праздники женщины приносят свои торты, поделки – всех угощают, демонстрируют свои произведения, а заодно получают клиентов в родном дворе.

«Наша задача не просто – привезти батуты и сделать праздник. Нам интересно создать настоящее комьюнити среди жителей. Чтоб оно самостоятельно жило, чтоб люди познакомились. Как у нас проходил новогодний праздник: собрались еще незнакомые друг другу жители с разными представлениями о том, как должно быть, и начали самостоятельно придумывать сценарий. Сначала было непросто, потом все нашли общий язык, теперь близко общаются и стали лучше друг друга понимать и даже дружить. Да, мы, безусловно, финансируем мероприятия, но главное здесь, что люди могут получить новые навыки и формируется добрососедство», – говорят в «Бруснике».

В итоге получается, что у жителей – очень комфортные дворы, в которых приятно находиться. И двор уже не чужая территория, до сохранности которой никому нет дела, это свой дом. И это ощущение личного очень важно. В конечном итоге это выгодно и для застройщика. «Вторичные покупки с каждым годом растут – то есть это люди, которые из наших домов переезжают в наши дома. Но при этом покупают уже большую квартиру, или меняют локацию. Люди когда-то купили однокомнатную квартиру в «Каменном ручье», и сейчас они переезжают в «Суходольский» в трехкомнатную: у них появились дети, но они хотят остаться в наших проектах. Поэтому сервис очень важен», – рассказали в «Бруснике».

Екатеринбург, служба информации

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