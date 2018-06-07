Ректор ВШЭ призвал сократить число студентов-инженеров

Ректор и основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что в России необходимо в пять раз сократить число студентов, получающих дипломы инженеров. На них нет спроса, а качество образования за счёт низкой планки приема в вузы снижается.

Ярослав Кузьминов сегодня в УрФУ прочитал лекцию для преподавателей и студентов о развитии образования. Один из профессоров задал вопрос об обучении инженеров на бакалавриате, на что лектор заявил, что четырёх лет для качественной подготовки инженера, конечно, не хватает. После чего объяснил, что в этой сфере надо «прореживать» студентов.

« У нас порядка 22 процентов инженеров от всех студентов выпускается. Ни в одной другой стране такого спроса на инженеров никогда не было и нет. И у нас из этих 22 процентов идут работать инженерами 5-6 процентов. Надо переставать органам образования строить «потемкинские деревни». Мы из года в год вместо того, чтоб выпускать больше хороших инженеров выпускаем инженеров в пять раз больше», – прокомментировал ректор ВШЭ.

Он продемонстрировал на слайде, что в инженеры сейчас принимают с низкими баллами ЕГЭ. «Мы бог знает кого , троечников по математике и физике принимаем»,– сказал Кузьминов, добавив что из-за снижения этой планки снижается качество подготовки, преподаватели вынуждены тратить время на множество студентов вместо тех единиц, кто действительно способен стать инженером и станет. А это, в том числе, расходование бюджетных средств, которых и так немного, впустую.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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