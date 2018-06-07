Блогеры в панике: их коллега напомнила Путину, что они не платят налоги

Президент Владимир Путин дал понять, что в обозримом будущем государство может заинтересоваться доходами людей, которые зарабатывают на жизнь ведением блогов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время прямой линии с президентом блогер из Челябинска Наталья Краснова спросила президента, станет ли когда-нибудь блогерство полноценной профессией. В ответ Путин немедленно намекнул, что по факту это так и есть – для многих людей это основной источник дохода. «Я вижу, что в том числе за счет рекламных денег, но это источник ваших доходов, причем судя по всему, вполне приличный. Что касается просьбы зафикисровать эту работу в законодательстве – ну, наверно, можно поговорить об этом», – сказал Путин. Он добавил, что государство заинтересовано в том, чтобы формализовать профессию блогер.

Соцсети не замедлили отреагировать. «Наташа Краснова, блогерша из Челябинска, ты сама-то поняла, что задавая вопрос Путину про профессию «блогер», ты фактически поставила вопрос об учете доходов и уплате налогов с этих доходов такими, как ты? Путин же четко отреагировал и напомнил про эти доходы, напомнив про деньги от рекламы. Не переживай, Наташа, сейчас государство повыводит из тени самозанятых нянь и репетиторов и потом озаботится доходами блогеров. Потом тебе, дуре, в трудовой книжке напишут «Блогер», – написал бывший депутат свердловского заксобрания, юрист Евгений Артюх. «Палево же!» – эмоционально отреагировал телеграмм-канал «Как-то вот так».

Отметим, что некоторые блогеры продают посты в своих каналах за десятки тысяч рублей.

Москва, Челябинск, Екатеринбург, служба информации

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