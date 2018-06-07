Цифровизация и виртуальная реальность: ВШЭ представила реформу образования

Основатель и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сегодня в УрФУ представил доклад «12 решений для нового образования», который подготовили университет и Центр стратегического развития Алексея Кудрина. Авторы проработали идеи, которые помогут отечественному образованию сократить отставание от европейского в условиях постоянной нехватки денег – при том, что на ее реализацию потребуется 4,5 трлн рублей. Во многом программа строится на цифровизации обучения – от вузов в региональных центрах и столице до начальных школ в деревнях. РИА «Новый День» публикует выдержки из программы, озвученные Кузьминовым.

О проблемах и правительстве

Лекцию Кузьминов начал с напоминания о том, что с каждым годом финансирование российского образования все больше отстает от европейского уровня. Одна из главных проблем – политические решения и отсутствие лоббистов, крупного бизнеса, заинтересованного в развитии этой сферы. «Россия страна не очень богатая, зато очень образованная», – заявил ректор, впрочем, далее по ходу лекции он говорил в основном об отставании отечественного образования от образования развитых стран. Отсутствие денег приводит к тому, что в лабораториях не хватает оборудования, студентам не хватает стипендии, школьников проблемно вывезти на интересные экскурсии.

Помимо недостатка денег, российскому образованию мешает развиваться низкий уровень поощрения. Есть олимпиады, есть спортивные движения, специальные программы – но они рассчитаны на тех, кто занимается спортом, искусством и предметами, представленными в школьных программах. В итоге есть программы для детей, интересующихся физикой и химией, но нет – психологией, урбанистикой. Серьезная проблема – в России не капитализируется человеческий капитал. Страна отстает от требований времени. Около 28 % школьников не могут научится использовать знания для успешной деятельности.

Наблюдается высокая социальная дифференциация школ, уровень которой лектор сравнил с уровнем «десятка стран очень третьего мира».

Об обучении дошколят и школьников

Реформа образования должна начаться с дошкольного этапа. «Необходима поддержка раннего развития. Половина детей страдают от неправильного воспитания в возрасте до трех лет», – отметил эксперт. Раньше многие дети воспитывались при участии не только родителей, но и бабушек-дедушек, сейчас старшее поколение проживает отдельно, а дети часто воспитываются в неполных семьях. В итоге дети не получают необходимого воспитания.

«В Европе есть практика, когда патронат, психолог раз в месяц приходит и с месячного возраста смотрит, как играет ребенок. И дает советы. У нас на создание такой службы необходимо около 40 млрд рублей, тогда мы в два раза сохраним отставание к начальной школе. Мы такую идею озвучивали, родители некоторые против – которые за порку выступают, которым не хочется, чтоб государство вмешивалось в воспитание. Хотя это просто система консультирования родителей», – рассказал Кузьминов.

В школах, по оценке разработчиков программы, учитель работает только с 60% детей, 30% ребят отстают от программы, а 10% – «убегают» вперед. В Финляндии, рассказал экономист, 8% ВВП уходит на индивидуальное образование 41% детей, и у них самый низкий процент неуспешности.

России финансирования на такую систему не хватит, но можно ввести аналог – предложить персонального учителя, только цифрового. «Не бумажный учебник, переписанный в pdf, а комплекс, который будет с учеником взаимодействовать, как Siri, отвечать на вопросы. Фактически это интерактивный учебник. Он должен иметь шесть уровней освоения материала – по сложности, от простого до сложного и с разделением для тех, кто логически воспринимает материал и тех, кто образно», – описал экономист.

Цифровизацией и современными технологиями предполагается вовлекать детей в обучение – сейчас школьникам неинтересно учиться. Это могут быть компьютерные игры как элемент обучения и онлайн курсы. Последние могут «спасти» сельские школы, где сохраняется нехватка профильных учителей.

Для этого, правда, придется сначала протянуть интернет по всей России. Этот момент авторы стратегии также прописали: сделать во всех школах к 2020 году канал со скоростью не ниже 100 МБит/сек и до 1 ГБит/сек в 2023 (потому что это скорость программ виртуальной реальности).

Необходимо решать проблему неравенства образовательных возможностей и социальной стабилизации. Каждый дошкольник должен иметь возможности пройти годовой курс подготовки к школе, ребятам из неблагополучных и малообеспеченных семей нужна адресная поддержка и бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам, – считают авторы программы.

О студентах и преподавателях

Пункт об адресной поддержке распространяется и на студентов, предлагается оставить стипендии только тем, кому реально нужна такая помощь, но их размер сделать не меньше величины прожиточного минимума.

Программа «12 решений» предполагает повышение привлекательности среднего профессионального образования – авторы считают, что надо убирать пренебрежительное отношение к «работе руками», к отношению, что в ПТУ идут те, кого «отбрасывает» «вышка». А для этого надо менять не только школьные уроки и оборудование в таких классах, но и повышать финансирование техникумов. «По статистике, на одного студента колледжа приходится на 20% меньше финансирования, чем на школьника старших классов», – проиллюстрировал Ярослав Кузьминов.

Следующий пункт в повышении качества образования – проект развития и поддержки талантов. В России, считают экономисты, нет системы поддержки талантов после школы, зато есть «утечка мозгов». Нужна грантовая поддержка подающих надежды выпускников и молодых профессионалов, льготные образовательные кредиты для студентов ведущих исследовательских университетов и для тех, кто получает более 80 баллов по ЕГЭ.

Для развития образования требуется система рынка непрерывного образования – в России крайне низок уровень переобучения и повышения квалификации взрослых. Среди прочего предлагается создать Единую национальную электронную платформу, где можно будет найти всего образовательные программы и сервисы трудоустройства.

Что касается непосредственно вузов, то стратегия ВШЭ и Центра стратегического развития – повысить качество обучения в региональных вузах за счет частичного перехода на онлайн обучение. «Преподаватели учат по чужим учебникам, студенты не дураки, перестают ходить на лекции. У нас около 50 % студентов-очников, которые работают фул-тайм. В региональных вузах можно ввести до половины курсов онлайн от ведущих университетов, а высвобожденные деньги направить на создание исследовательских лабораторий», – предлагает ректор ВШЭ.

Кузьминов также предлагает передать региональным вузам инфраструктуру бизнес-инкубаторов и бизнес-парков, «которые насоздавали в каждом регионе, а теперь не знают что с ними делать. В одном таком нашли сборку мебели». На этих площадках студенты должны заниматься своими проектами, поселить учащихся при этом надо в кампусах, чтобы ребята не тратили на дорогу до вуза по два часа в день.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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