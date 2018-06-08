В Екатеринбурге отменили автобус до поселка Мичуринский

В Екатеринбурге решили закрыть остановки в поселке Мичуринский для муниципального автобуса. Официально сообщается, что это сделано ради безопасности людей.

«С целью сохранения жизни и здоровья граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 07.06.2018г. на маршруте №85 отменяются остановочные пункты «Сады п. Мичуринский», «п. Мичуринский-1»", – сообщается на сайте ЕМУП МОАП. Фактически это означает, что муниципальный транспорт заезжать в поселок не будет. Теперь оттуда можно выбраться только автобусом №64, это коммерческий маршрут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.06.18

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