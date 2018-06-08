В Екатеринбурге отреставрируют бывшее здание «Коляда-театра»

В Екатеринбурге этим летом продолжится реставрация старинного особняка на улице Тургенева, где раньше находился «Коляда-театр». В планах – черновая отделка стен и потолков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявлен аукцион на реставрацию объекта культурного наследия «Дом М.И. Маева» стоимостью 1 млн 227 тысяч рублей. Работы продлятся максимум 120 дней, более трех месяцев подрядчику дается на черновую отделку стен и потолков 1 этажа и около полутора месяцев на устройство черновых полов 1 и 2 этажей.

Это уже не первая реставрация особняка – в 2015 году разрабатывалась научно-проектная документация под сохранение объекта культурного наследия, а в 2016 году за 3,5 млн проводилась реставрация. Тогда обновляли кровлю, деревянные балки перекрытия над подвалом, деревянной лестницы в зал, ремонтировали чердачные перекрытия, обновляли системы отопления и электроснабжения

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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