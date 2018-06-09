Таможенники Кольцово поймали иностранца, который пытался провезти 20 литров алкоголя «для дегустации»

В Кольцово сотрудники таможни поймали гражданина Узбекистана, который пытался ввезти в Екатеринбург полный чемодан алкоголя. Как пояснил мужчина, 20 литров вина и крепких напитков из Ташкента он вез на Урал для дегустации бизнес-партнерам. О том, что алкоголь нужно декларировать, он не знал.

Как сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни, пассажир проследовал с рейса из Узбекистана по «зеленому коридору», не указав в документах, что чемодан буквально набит алкоголем.

«В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находилось 29 бутылок с крепкими напитками, произведенными в Республики Узбекистан. В объяснениях мужчина указал, что в Ташкенте был в командировке. Алкоголь вез своим партнерам по бизнесу для дегустации», – рассказали в таможне.

При этом гражданин Узбекистана заявил, что с таможенными правилами не знаком и о том, что нарушает закон, не подозревал. По закону алкоголь объемом свыше 5 литров нужно декларировать как коммерческую партию. В рамках административного расследования весь алкоголь изъят и направлен на экспертизу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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