В Екатеринбурге введен запрет на использование пиротехники в общественных местах

Особый противопожарный режим в Екатеринбурге продлен до 15 июля. Решение принято по инициативе городского отдела надзорной деятельности МЧС, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также по рекомендации спасателей на этот период на территории уральской столицы не разрешается использование пиротехники в местах массового пребывания людей. За соблюдением режима будут следить полицейские, а сотрудники МЧС проведут профилактические рейды.

С момента введения противопожарного режима в Екатеринбурге спасатели выявили 46 случаев разведения костров, в лесу поймали более 260 нарушителей, 8 юридических лиц были оштрафованы за неубранный мусор и траву на прилегающей территории.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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