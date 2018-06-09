В Екатеринбурге осудили банду мошенников, заработавших более 1 миллиарда рублей на «черном обнале»

Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор преступной группе, занимавшейся отмыванием денег в особо крупных размерах. За несколько лет участники банды заработали более 1 миллиарда рублей на «теневом» выводе финансов с различных предприятий Свердловской области.

На скамье подсудимых оказался 41-летний екатеринбуржец Федор Перин, руководивший незаконными банковскими операциями, и его подельники Олег Сорокин, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Владимир Дядченко, Александр Сёмов. Также группе помогали еще два сообщника и сотрудница одного из коммерческих банков Екатеринбурга.

«Обнальщики» действовали по одной и той же схеме. Они искали физических и юридических лиц, желающих вывести из оборота предприятий деньги, скрытые от налогового контроля. Далее «клиентам» сообщались реквизиты подконтрольных фирм, заключались мнимые сделки, имеющие признаки ничтожности, о поставке товаров и услуг. Для придания легитимности перевода денег изготавливались подложные финансово-хозяйственные документы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные и акты приема-передачи). Впоследствии средства поступали на лицевые счета различных физических лиц. После этого сообщники снимали их в банкоматах и доставляли в офис Перина. Далее «клиенты» получали наличные деньги за вычетом обговоренных процентов, а это не менее 2,3% от суммы. Участники ОПГ также использовали для процедуры «обналичивания» ценные бумаги РФ – денежные чеки и простые векселя.

Финансовые махинации совершались с января 2007 года по апрель 2011 года в нескольких городах Свердловской области. Все подсудимые признаны виновными в преступлениях по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, суд приговорил Перина к 4 годам лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Дядченко получил 4,5 года со штрафом 900 тысяч рублей. Семову назначено 4 года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей, Зинину – 3,5 года со штрафом 900 тысяч рублей, Солдатову и Сорокину – по 3 года со штрафом 800 тысяч рублей. Отбывание наказания Дядченко и Семову определено в исправительной колонии строгого режима, Перину, Солдатову, Зинину, Сорокину – в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Остальных обвиняемых суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. На основании амнистии к 70-летию Победы, они освобождены от отбывания наказания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.06.18

Слух дня: Носов сделает Колыму столицей экстремального экотуризма. / Из всех аспектов ЧМ-2018 екатеринбуржцев больше всего волнует безопасность. / Уралгидрометцентр: аномальные холода могут погубить до 20% урожая яровых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»