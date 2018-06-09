Уральские военные победили в соревнованиях на КамАЗах и «Тиграх» (ФОТО)

Команда ЦВО стала лучшей в соревнованиях «Военные ралли 2018» среди всех военных России.

Завершился всеармейский конкурс «Военное ралли 2018», который проходил в Кызыле, Республика Тыва. В этом году на этапе, который определяет лучших для участия в Армейских международных играх, впервые был включен этап по выполнению нормативов по огневой подготовке с применением бронеавтомобиля «Тигр».

Участие принимали команд из Центрального, Южного, Западного и Восточного военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, показавшие лучшие результаты на отборочных заездах. Команду Центрального военного округа представляла сборная из Екатеринбурга, Елани и Республики Тыва.

«Определила исход соревнования командная гонка, маршрут которой был проложен по сложнейшим участкам горной и предгорной местности длинной 152 км. Экипаж Центрального военного округа пришел к финишу с отрывом в 16 минут. Время победителей 2 часа 34 минуты», – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Второе место завоевала команда Северного флота, третье – у экипажа ЗВО. Сборная финалистов всеармейского этапа представит Россию на международном конкурсе «Военное ралли 2018» в Кызыле с 28 июля по 4 августа.

Екатеринбург, служба информации

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