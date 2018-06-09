Проректор УрФУ стал почетным работником туризма Монголии

Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров удостоен звания «Почетный работник туризма Монголии». Звание присвоено за деятельность ассоциации выпускников университета, которая способствовала развитию туризма в Монголии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, специальный знак Дмитрий Бугров получил из рук советника министра окружающей среды и туризма Монголии Баатара Мянганбаяра. Баатар Мянганбаяр также является членом правления Монгольской ассоциации выпускников УрФУ и заслуженным работником промышленности страны.

«Дмитрий Витальевич – один из тех людей, кто очень многое сделал для объединения выпускников нашего родного университета в Монголии. Благодаря его усилиям в 2013 году была создана Монгольская ассоциация выпускников УрФУ. Это была очень важная миссия, и мы очень ценим его за проделанную работу», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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