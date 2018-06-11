Дожди в Екатеринбурге зарядят на две недели

В Екатеринбурге продолжаются сильные дожди. При этом, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время ситуация кардинально не поменяется. По данным сервиса «Гисметео», дожди будут лить на Урале еще как минимум две недели. В Росгидрометцентре настроены более оптимистично – в пятницу и субботу на этой неделе обещают передышку от осадков.

При этом на улице будет по-прежнему прохладно. Максимум, который ожидается на этой неделе, – это +18 градусов. Теплее всего будет в среду и четверг. Холоднее всего – в пятницу, в этот день будет только +15 градусов.

Екатеринбург, служба информации

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