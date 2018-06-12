На ЖБИ мощный потоп из-за аварии на сетях Водоканала – к домам не пройти

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ сегодня утром произошел мощный потоп. Как передает «Новый День», коммунальная авария случилась во дворе дома на улице Сыромолотова, 7.

«К подъездам не пройти», – сообщили агентству очевидцы.

Екатеринбург, служба информации

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