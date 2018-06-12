В Екатеринбурге ищут новую мисс – начался прием заявок на конкурс красоты

В Екатеринбурге начался прием заявок на ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Девушек, мечтающих стать королевой города, просят заполнять заявки на официальном сайте конкурса. Правда, существует список минимальных требований к красавицам – им должно быть от 18 до 25 лет, рост – от 170 см, девушки не должны быть замужем, не иметь детей и татуировок. Еще одно требование к будущим участницам – нельзя иметь в своем портфели фото- и видеосъемки нижнего белья или топлес. Еще один негласный критерий, который не прописан в анкете, – это длина волос. Девушек с короткими стрижками на конкурс не берут.

Кастинг состоится 3 июля, а финал шоу – в августе, как правило, он приурочен ко дню города. Девушки, которые пройдут отбор, в течение месяца будут заниматься сценическим движением, речью, актерским мастерством, танцами, фитнесом и йогой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.06.18

На ЖБИ мощный потоп из-за аварии на сетях Водоканала – к домам не пройти. / Дожди в Екатеринбурге зарядят на две недели. / На «Екатеринбург-арене» открылся медиацентр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»