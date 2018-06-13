Москвичам показали, как выращивают будущих «белых металлургов» на Урале

В образовательном центре Группы ЧТПЗ в Первоуральске побывали представители учебных заведений Москвы, которым показали, как работает программа по подготовке будущих белых металлургов со школьной скамьи. За время работы программы уже более 500 выпускников учебных заведений получили по 3-4 рабочих профессии и начали работать на предприятиях группы.

На производстве Группы ЧТПЗ побывали представители департамента образования Москвы, союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и ведущих столичных колледжей и техникумов. Представители системы образования побывали в цехах белой металлургии Первоуральского новотрубного завода, а также посетили Образовательный центр ЧТПЗ. В частности, делегация познакомилась с роботизированными технологиями и трубопрокатными станами, на которых проходят практику студенты программы «Будущее Белой металлургии».

Как рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов, уже 6 лет Группа ЧТПЗ совместно с правительством области и Первоуральским металлургическим колледжем готовит квалифицированные рабочие кадры.

«За это время подготовлено 545 выпускников для работы на современном металлургическом производстве компании. Будущие металлурги хорошо разбираются в роботизированных технологиях, умеют работать на станках с числовым программным управлением и владеют 3-4 рабочими профессиями», – рассказал Алексей Дронов.

Заместитель генерального директора – технический директор союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алексей Тымчиков добавил, что команда студентов программы «Будущее Белой металлургии» всегда хорошо заметна на всех чемпионатах WorldSkills Russia. В копилке ребят более 40 успешных выступлений на чемпионатах.

«Это показатель качества дуального обучения, которое получают студенты в учебном центре Группы ЧТПЗ, работы преподавателей и тренеров корпоративной образовательной программы», – отметил гость Образовательного центра.

Напомним, в 2017 году корпоративная образовательная программа ЧТПЗ признана Национальным агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. В настоящее время на Среднем Урале по программе обучается 734 будущих металлургов и 31 выпускник проходит обязательную военную службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ. Также в прошлом году программа запущена в Челябинской области, специальности белой металлургии в Южно-Уральском регионе получают 330 студентов. По окончании обучения самые успешные из них будут приглашены работать на предприятия ЧТПЗ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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