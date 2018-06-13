В Екатеринбурге сняли клип для иностранцев – про Уралмаш и майонез (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в преддверии чемпионата мира по футболу сняли рэп-клип про знаковые места и местные приколы. В ролике есть и Уралмаш, и майонез, и «Ёбург», и небоскребы. Этим видео иностранцам желают приятного времяпрепровождения в Екатеринбурге.

Над клипом работала команда оператора «Мегафон» и «Первого Клиентского Агентства». Главными «героями» видео стали аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, мобильный интернет и майонез. В роли «суровых уральцев», которые встречают гостей столицы Урала, выступили сотрудники оператора, а колоритного заграничного гостя сыграл Бенджамин из Замбии, студент УрФУ, – рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

Видео про Екатеринбург

«На первом плане нашего видео реальные жители и город – современный, красивый мегаполис, развитый в технологическом плане. Прогуливаясь по улицам, здесь можно всегда быть онлайн и выложить фотографии в социальные сети, а интернет в смартфоне разгоняется до скорости 300 Мбит/с с помощью технологии LTE-Advanced, чем может похвастаться не каждый европейский город», – говорит технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

По словам продюсера клипа Дарьи Неустроевой из «Первого Клиентского Агентства», клип – это пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета.

«Мы вложили в видео много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Клип сделан на Урале с любовью – приятного просмотра», – пожелала продюсер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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