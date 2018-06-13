В Екатеринбург едет омбудсмен Татьяна Москалькова

В Екатеринбурге уже завтра состоится конференция «Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы регулирования и защиты». Она будет посвящена 100-летию принятия Конституции РСФСР и 25-летию принятия Конституции РФ. В мероприятии примет участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, а также ее свердловская коллега Татьяна Мерзлякова.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики Свердловской области, доклады прочитают глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников, завкафедрой конституционного права УрГЮУ Марат Саликов, председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

В Екатеринбурге сняли клип для иностранцев – про Уралмаш и майонез (ВИДЕО). / Москвичам показали, как выращивают будущих «белых металлургов» на Урале. / Прокуратура закрыла очередной пожароопасный торговый центр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»