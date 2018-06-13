Для нац- и секс-меньшинств: FARE выпустила путеводитель по Екатеринбургу

Для иностранных гостей, которые собираются посетить Екатеринбург во время проведения Чемпионата мира по футболу – 2018, выпускают все больше путеводителей. Один из таких посвятили тем, кто представляет национальные и секс-меньшинства. Его опубликовал официальный сайт организации Football Against Racism in Europe («Футбол против расизма в Европе»).

Помимо вводной о Екатеринбурге, его истории и достопримечательностях, путеводитель содержит информацию об опасных местах города. «Местные жители советуют быть осторожнее в темное время суток в бывших заводских районах. Например, на Уралмаше, хотя именно там расположена одна из самых красивых достопримечательностей – Белая башня, построенная в 1920-е», – говорится в путеводителе.

Там советуют избегать Химмаша и Эльмаша, пригородов, а также почему-то района станции метро «Ботаническая». «Если вы будете жить в одном из этих районов, рекомендуем пользоваться такси», – говорят создатели путеводителя.

В гиде рассказывается и о национальной структуре Екатеринбурга, где, помимо русских, живут татары, украинцы, таджики, узбеки, киргизы, корейцы, вьетнамцы. «Несколько крупных университетов, специализирующихся в области экономики, технических и естественных наук, привлекают иностранных студентов из стран Африки и Азии, которые проводят много времени и играют в футбол вокруг своих общежитий вдоль улиц 8 Марта и Большакова», – сказано в путеводителе.

Говорится в нем и о «цыганском поселке» на юго-западе, и о том, что отношения властей с «рома» не особенно гармоничные.

Также в гиде рассказывается о мечетях, которых немного и они маленькие, несмотря на то, что в городе сформировалось «значительное» мусульманское сообщество; и о синагоге и еврейском центре на улице Куйбышева.

Наконец, представителям ЛГБТ посвящен большой раздел в путеводителе. Там указывается, что в городе есть только один гей-клуб – FAME, а другие пришлось закрыть, в том числе после нападения футбольных фанатов в 2016 году. В разделе сказано, что сообщество представителей секс-меньшинств в Екатеринбурге не очень большое, но активное. Адрес его, как говорится на сайте, не публикуется «по соображениям безопасности», однако тем, кто хочет познакомиться с местными ЛГБТ, предлагают связываться с координаторами местного сообщества в Telegram или Whatsapp по телефону: +79049851376. «Мы готовы помочь любому ЛГБТ-туристу советами по размещению, а также организовать экскурсии по городу на нескольких языках, включая английский, испанский, турецкий, японский и фарси», – говорится в сообщении.

В финале путеводителя указывается, что люди в Екатеринбурге вполне толерантны к представителям ЛГБТ, однако проявлять свои чувства или демонстрировать «радужную» символику не стоит.

Екатеринбург, служба информации

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