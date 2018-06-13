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Среда, 13 июня 2018, 15:24 мск

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Жительница Ревды погибла, попав под пассажирский поезд

Сегодня утром на железнодорожной станции Ревда пассажирский поезд смертельно травмировал женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, проводится доследственная проверка. Уже установлено, что 54-летняя женщина, жительница Ревды, переходила через железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. При этом погибшую не остановили предупредительные знаки, расположенные на том участке, где через пути переходила она сама и другие местные жители. Добавим, что в непосредственной близости от места трагедии располагался наземный оборудованный переход через железнодорожные пути. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, в том числе работников железнодорожной станции.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 13.06.18

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