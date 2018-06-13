Стал известен рефери первого екатеринбургского матча ЧМ-2018

Уже послезавтра, 15 июня, в Екатеринбурге пройдет матч Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Египта и Уругвая. Обе команды прибыли в уральскую столицу сегодня, завтра они проведут тренировки на местных полях. Тем временем, в ФИФА сообщили, кто будет обслуживать первую игру ЧМ-2018 на «Екатеринбург-арене». Это рефери Бьорн Кейперс. Для него это уже второй мундиаль.

«За плечами 45-летнего голландца множество важнейших матчей – два финала Лиги Европы УЕФА (2013 и 2018) и финал Лиги чемпионов УЕФА (2014). На Чемпионате мира-2014 в Бразилии Кейперс работал на трех матчах, после чего были три матча на Евро-2016, его втором чемпионате Европы», – сообщили в пресс-службе федерации. Напомним, игра начнется в 17:00, однако болельщиков просят приходить на стадион на пару часов раньше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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