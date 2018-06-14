В Нижнем Тагиле потушили хладокомбинат, загоревшийся пять дней назад

Сегодня в Нижнем Тагиле пожарные закончили тушить возгорание на хладокомбинате. Пожар начался еще в субботу вечером, сотрудники МЧС не могли справиться с тлеющим торфяным утеплителем.

«4.06.2018 г. в 08:20 (мест.) пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя на бывшем хладокомбинате в г. Нижнем Тагиле», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар на бывшем хладокомбинате по улице Вогульской начался 9 июня около 9 часов вечера. Загорелась кровля здания и по торфяному утеплителю огонь быстро перекинулся на все помещение. Пожарным пришлось вскрывать шиферную кровлю и деревянные перекрытия с помощью ломов и багров, чтобы добраться до тлеющего утеплителя. Локализовать распространение огня удалось спустя девять часов, к тому моменту огонь охватил 470 кв. метров. В первый день на пожаре работали полсотни человек, 16 машин. Из-за того, что тлел торф, помещение было сильно задымлено. Жителям домов на протяжении всех дней тушения пожара советовали не открывать окна и почаще проводить влажную уборку, но официально превышение ПДК не зафиксировано.

Пострадавших в результате пожара нет.

Екатеринбург, служба информации

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