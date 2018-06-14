К ЧМ для иностранных болельщиков появился специальный мобильный тариф на английском языке

Мобильный оператор «Мегафон» расширил линейку тарифа #Hello для иностранных болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу. Теперь туристы смогут экономить на роуминге и неограниченно пользоваться мессенджерами и социальными сетями.

Как сообщили в пресс-службе компании, тариф был создан с учетом потребностей активных путешественников. Он включает безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 Гб мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков и 30 SMS на любые номера России и в другие страны, а также возможность совершать безлимитные вызовы на номера «Мегафона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели.

Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Также действует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведет звонок клиента на англоговорящего специалиста.

Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.

«Мы начали готовить предложение для туристов во время Кубка конфедераций. Самыми востребованными среди гостей из других стран являются мессенджеры и социальные сети, поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями», – отметил директор по маркетингу на массовом рынке компании «Мегафон» Александр Фетисов

Иностранцы могут приобрести симку по своему паспорту в салонах мобильного оператора или заказать доставку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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