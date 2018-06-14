Москалькова: россияне стали в четыре раза реже обращаться в ЕСПЧ (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла конференция «Конституционные права и свободы человека и гражданина: проблемы регулирования и защиты», посвященная 100-летию принятия Конституции РСФСР и 25-летию Конституции РФ. Среди выступающих была и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она рассказала о некоторых достижениях своего аппарата и коллег за прошлый год.

«Если 10 лет назад мы почти не получали от инвалидов обращений, то сейчас их огромное количество. Это дало возможность вести диалог с нами, сказать, где есть узкие места, – сказала она. – В прошлом году мы почти на 30% увеличили число граждан, которые смогли восстановить нарушенные права. Возвращение жилья, незаконно отнятого, в том числе по решению суда. Огромное количество проверок с прокурорами, чтобы вернуть зарплату и восстановить в трудовых правах, прекратить незаконное преследование или, наоборот, возбудить уголовное дело. И всего 250 тысяч граждан, которые получили восстановление нарушенных прав. Итог – в четыре раза уменьшилось число обращений в Европейский суд по правам человека. Для нас важны замечания ЕСПЧ, доклад ООН о состоянии прав человека в России.

Кстати, ЕСПЧ в прошлом году постановил выплатить гражданам 900 млн рублей за длительные сроки содержания под стражей и неразумное количество времени, проведенного под следствием. Это то, что дает возможность оценить, а работают ли все нормы Конституции, например, презумпция невиновности. Конституция говорит и о тайне семейной и личной жизни, а как часто мы видим в сетях: наша фотография, наши дети, наша семья с полным раскладом. Это тоже нарушение Конституции.

Россия прошла свой собственный путь формирования основ прав и свобод человека, вобрав в себя все лучшее, что было создано международным сообществом по созданию каркаса прав и свобод человека и гражданина. Право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на собственность, на личную и семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени, труд, образование, здравоохранение. Нет смысла все перечислять».

Екатеринбург, служба информации

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