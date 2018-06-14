В Екатеринбурге полицейские спасли женщину с приступом эпилепсии

Полицейские в Екатеринбурге спасли жительницу города Лесной, у которой начался приступ эпилепсии.

Сотрудники полиции, инспектор ДПС Владимир Корюков и участковый Сергей Новокрещенов патрулировали улицы в Железнодорожном районе и заметили женщину, которая потеряла сознание и упала. Начались судороги, пошла пена изо рта, женщина начала захлебываться.

«Представители органов внутренних дел прервали свое дежурство и, вызвав неотложку, незамедлительно приступили к оказанию первой доврачебной помощи. Благодаря экстренному реагированию полицейских девушка вскоре пришла в сознание. Оперативно прибывшие медики доставили ее в одну из клиник города. Пострадавшей оказалась жительница города Лесной 1984 года рождения по имени Анастасия, теперь у нее два дня рождения – тот, что указан в паспорте, и неофициальный, когда ее спасли представители МВД», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейских в ближайшее время наградят Почетной грамотой начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина. Приказ уже подписан.

Екатеринбург, служба информации

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