В администрации Екатеринбурга посчитали расходы на ЧМ-2018

В администрации Екатеринбурга уточнили расходы на подготовку города к ЧМ-2018. Общая сумма составила почти 7,5 млрд рублей, хотя планировалось потратить 5,6 млрд.

Сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление об уточнении затрат на подготовку города к мундиалю. Из 7 млрд 446 млн рублей большую часть затрат разделили городской и областной бюджеты – по 1,2 млрд и 5,6 млрд рублей соответственно. Из бюджета федерального уровня пришло 668 млн рублей. Первоначально в 2015 году планировались более скромные затраты. Федерация должна была дать 530 млн, область выделяла 4,2 млрд рублей, город – чуть более 907 миллионов. Таким образом общие затраты на подготовку города к ЧМ выросли почти на 2 млрд.

В эти расходы не входит строительство «Екатеринбург-Арены», сюда входят реконструкции тренировочных площадок, организация фанзоны, дорожные ремонты, ремонты фасадов на гостевом маршруте, благоустройство около Центрального стадиона, покупка и лизинг транспорта, в том числе машин скорой помощи. В отдельную группу попали затраты на «содействие формированию и продвижению положительного имиджа города Екатеринбурга». Это полностью легло на бюджет города, Екатеринбург в общем потратил 38 млн рублей – это создание временной навигации по городу, содержание стелы Европа-Азия, выпуск печатных гидов для болельщиков, сувенирки (5,2 млн) и прочее. На создание сайта «Екатеринбург – город-организатор чемпионата мира по футболу 2018» город потратил 89 тысяч, а на поддержание его работы – 1,5 млн рублей. Фестиваль болельщиков оплатили город и область вместе – вышло около 96 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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