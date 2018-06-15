В закрытом городе Урала арестовали тысячу ювелирных украшений

В ЗАТО Лесной приставы арестовали и ювелирные украшения на сумму более четырех миллионов рублей за долги предпринимателя.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, предприниматель, работающий в Лесном, задолжал юрлицам около шести миллионов рублей. Было возбуждено исполнительное производство, но по вызову пристава должник не явился, по месту регистрации его не нашли, он проживает в другом месте. Однако обнаружилось, что индивидуальному предпринимателю принадлежит ювелирный магазин. В итоге приставы изъяли и арестовали тысячу ювелирных изделий на сумму около 4 миллионов рублей, украшения переданы специалистам на оценку и реализацию.

У должника в собственности нашлось также помещение площадью около 400 квадратных метров. На прошлой неделе недвижимость передали одному из взыскателей в счет погашения долга.

Лесной, служба информации

Лесной. Другие новости 15.06.18

Носов вернулся в Нижний Тагил из-за выборов мэра. / Египтяне пригласили имама в гостиницу. / 15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»