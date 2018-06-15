Плакат «Путин – вор» сняли с министерства общественной безопасности

Екатеринбург, Июнь 15 (Новый День, служба информации) ‒ Сегодня утром на здании Министерства общественной безопасности Свердловской области появился самодельный баннер с кроваво-красной надписью «Путин ‒ вор». Фотографию в своем фейсбуке опубликовала екатеринбурженка Полина Грейсман.

В комментариях под снимком очевидцы добавили, что надпись была продублирована на двух языках ‒ испанском и английском. Юзеры предположили, что перевод был сделан для интуристов, которые приехали в город на матчи чемпионата мира по футболу.

Между тем сейчас растяжки на здании МОБ уже нет, отмечает корреспондент «Нового Дня».

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