В Екатеринбурге откроют визовый центр Украины

Екатеринбург, Июнь 15 (Новый День, Екатерина Норсеева) ‒ В Екатеринбурге может появиться визовый центр Украины. Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел соседнего государства, планируется открыть более 50 подобных точек в разных странах мира, в том числе в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, а также на Урале. Они должны появиться до 1 августа.

Предполагается, что в центрах будут принимать ходатайства при оформлении въездных украинских виз. Согласно законодательству этой страны, граждане из определенного перечня государств обязаны предварительно уведомлять власти о своем намерении посетить Украину. Правило применимо и к россиянам. Решение о выдаче или невыдаче въездных документов остается за консульством.

Напомним, что для всех иностранцев действует и еще одно ограничение: обязательное наличие биометрического паспорта и обязательная дактилоскопия на украинской границе.

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